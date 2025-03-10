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Наука и Хайтек

Под Иерусалимом найдено первое археологическое подтверждение женской аскезы в Византии

Иерусалим
Археология
Религия
Христианство
время публикации: 10 марта 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 09:12
Под Иерусалимом найдено первое археологическое подтверждение женской аскезы в Византии
Управление древностей Израиля/יולי שוורץ
Под Иерусалимом найдено первое археологическое подтверждение женской аскезы в Византии
Управление древностей Израиля/יולי שוורץ
Под Иерусалимом найдено первое археологическое подтверждение женской аскезы в Византии
Управление древностей Израиля/יולי שוורץ
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Управление древностей и институт Вейцмана опубликовали результаты анализа зубной эмали скелета, найденного закованным в кольца в византийском монастыре недалеко от Иерусалима, действовавшем в V-VIII веках н.э.

Анализ показал, что скелет, найденный в одиночной могиле, посвященной ей под алтарем церкви, принадлежал женщине. Она была закована в 12-14 колец вокруг рук или кистей, четыре кольца вокруг шеи и не менее 10 колец вокруг ног. Железные пластины или диски на её животе, которые крепились к кольцам, придавали её скелету форму брони.

Ношение тяжелых колец, согласно документальным источникам, было не наказанием, а одним из способов самоистязания, практиковавшегося византийскими монахами для достижения духовных высот.

До сих пор археологические находки подтверждали эту практику среди монахов-мужчин. Новая находка является первым подтверждением наличия такой практики и у монахинь.

Наука и Хайтек
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