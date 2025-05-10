Каракатицы могут общаться с помощью жестов щупалец, напоминающих диско

Нейробиолог Софи Коэн-Боденес и эксперт по вычислительному моделированию Питер Нери, работавшие в Высшей нормальной школе в Париже, обнаружили у каракатиц необычное поведение, ранее не зафиксированное: животные выполняли четкие, повторяющиеся и относительно сложные движения щупальцами по направлению друг к другу. В ходе наблюдений за двумя видами – обыкновенной каракатицей (Sepia officinalis) и карликовой каракатицей (Sepia bandensis) – исследователи выделили четыре характерных жеста щупальцами, которые они условно обозначили как "вверх", "вбок", "наклон" и "корона".

Жест "вверх" заключается в том, что каракатица поднимает одну пару щупалец вверх, словно танцуя, при этом сворачивая остальные щупальца в центре тела. Жест "вбок" происходит, когда животное сводит свои щупальца с одной из сторон тела. Жест "наклон" заключается в том, что каракатица поджимает все свои щупальца под головой, как если бы она собиралась сделать сальто вперед, что заставляет ее глаза выпячиваться. Жест "корона" напоминает движение, когда человек соединяет кончики пальцев обеих рук, образуя форму пирамиды.

Ученые фиксировали сигналы каракатиц в различных ситуациях и показывали записанные видео другим особям. Исследователи также использовали гидрофон – устройство для записи звуков под водой – чтобы зафиксировать вибрации, которые каждый жест вызывал в воде. Затем эти вибрации воспроизводились каракатицам, которые не могли видеть жесты, но ощущали изменения давления воды, и при этом они все равно отвечали собственными знаками.

По словам ученых, их наблюдение стало первым доказательством того, что каракатицы могут общаться между собой, передавая вибрационные сигналы. Каракатицы способны воспринимать эти сигналы благодаря мешкообразным органам чувств, называемым статоцистами, или сенсорным клеткам, расположенным по всей коже, что аналогично боковой линии рыб.