Израильская разработка раскрывает природный секрет долгой и здоровой жизни

Команда ученых из Университета Бар-Илан провела исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, в котором рассмотрела вопрос длительности жизни млекопитающих.

Команда исследователей под руководством профессора Хаима Коэна разработала новый вычислительный инструмент под названием PHARAOH (Positive Posttranslational Modifications Regulator of Healthspan). С помощью современных статистических методов PHARAOH проанализировал белковые последовательности у 107 видов млекопитающих с разной продолжительностью жизни. Такой подход позволил ученым отслеживать эволюционные изменения в белках, в частности посттрансляционные модификации (ПТМ), например ацетилирование, и выявить те из них, которые стабильно чаще встречаются у долгоживущих видов.

В интервью The Jerusalem Post Коэн рассказал, что ПТМ регулируют важнейшие клеточные процессы и связаны с устойчивостью к возрастным заболеваниям, включая рак. Сравнив долгоживущих и короткоживущих млекопитающих, команда обнаружила повторяющиеся белковые модификации, ассоциированные с продлением жизни. Эксперименты подтвердили, что ПТМ, выявленные с помощью PHARAOH, действительно играют важную роль в старении и защите от болезней. Также в своих исследованиях Коэн показал, что белок SIRT6 активизируется при ограничении калорий и голодании. Он способствует увеличению продолжительности жизни, снижению воспалений и возрастного диабета, а также улучшает экспрессию генов, делая ее схожей с эффектами диетических ограничений. Более того, у пожилых мышей с высоким уровнем SIRT6 сохранялась физическая активность, сопоставимая с активностью молодых особей.

Одним из самых удивительных результатов исследования стало наблюдение, что крупные млекопитающие, такие как киты, имеют заметно более низкий уровень заболеваемости раком, несмотря на гораздо большее количество клеток по сравнению с мелкими животными. Ученые выяснили, что некоторые ПТМ, обнаруженные у этих видов, вероятно, выполняют защитную функцию, помогая предотвратить развитие рака и раскрывая молекулярные механизмы, способствующие долголетию и устойчивости к заболеваниям.

В частности, некоторые белки и сигнальные пути, ранее связанные с регуляцией продолжительности жизни у организмов с коротким жизненным циклом, могут также играть роль в продлении жизни у видов с естественно долгой продолжительностью жизни. Коэн отметил, что их работа открывает перспективное направление для изучения того, как белковые модификации могут защищать от возрастных заболеваний и способствовать долгой и здоровой жизни. По его словам, выявление ПТМ, связанных с долголетием, дает возможность разрабатывать терапевтические подходы, способные имитировать эти естественные, закрепленные эволюцией механизмы.