Израильское исследование показывает, почему мы кому-то помогаем, а кому-то – нет

В статье, опубликованной в журнале JNeurosci, ученые из Тель-Авивского университета изучают причины, по которым одни особи проявляют большую чувствительность к страданиям других и превращают это сочувствие в конкретные действия.

Для этого исследователи использовали ранее разработанную поведенческую задачу, в которой свободная крыса могла помочь другой, находящейся в стрессовом состоянии и запертой в небольшом ограничителе. Наблюдая за поведением и мозговой активностью крыс, ученые заметили, что те животные, у которых ранее был положительный социальный опыт с пострадавшей крысой, чаще приходили на помощь. Кроме того, более отзывчивые крысы проявляли повышенную активность в зонах мозга, связанных с эмпатией и мотивацией, по сравнению с менее склонными помогать.

Ученые также обнаружили, что у крыс, склонных помогать, была повышена экспрессия рецепторов окситоцина в области мозга, отвечающей за мотивацию, по сравнению с теми, кто помогал реже. По мнению исследователей, это может указывать на то, что стремление заботиться о других играет большую роль в проявлении помощи, чем просто сочувствие к страданиям.

Кроме того, когда исследователи блокировали действие окситоцина, крысы становились менее дружелюбными, что говорит о возможной роли этого гормона в формировании социальной привязанности и побуждении к помощи.