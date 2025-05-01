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Наука и Хайтек

Израильское исследование показывает, почему мы кому-то помогаем, а кому-то – нет

Психология
Исследования
Израильские ученые
время публикации: 01 мая 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 10:08
Около Тель-Авивского университета
Flash90

В статье, опубликованной в журнале JNeurosci, ученые из Тель-Авивского университета изучают причины, по которым одни особи проявляют большую чувствительность к страданиям других и превращают это сочувствие в конкретные действия.

Для этого исследователи использовали ранее разработанную поведенческую задачу, в которой свободная крыса могла помочь другой, находящейся в стрессовом состоянии и запертой в небольшом ограничителе. Наблюдая за поведением и мозговой активностью крыс, ученые заметили, что те животные, у которых ранее был положительный социальный опыт с пострадавшей крысой, чаще приходили на помощь. Кроме того, более отзывчивые крысы проявляли повышенную активность в зонах мозга, связанных с эмпатией и мотивацией, по сравнению с менее склонными помогать.

Ученые также обнаружили, что у крыс, склонных помогать, была повышена экспрессия рецепторов окситоцина в области мозга, отвечающей за мотивацию, по сравнению с теми, кто помогал реже. По мнению исследователей, это может указывать на то, что стремление заботиться о других играет большую роль в проявлении помощи, чем просто сочувствие к страданиям.

Кроме того, когда исследователи блокировали действие окситоцина, крысы становились менее дружелюбными, что говорит о возможной роли этого гормона в формировании социальной привязанности и побуждении к помощи.

Наука и Хайтек
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