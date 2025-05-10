Две трети глобального потепления вызваны самыми богатыми 10% населения

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, стремится точно определить, какую роль играет неравенство в выбросах парниковых газов в разрушении климата. Чтобы это выяснить, французские и американские ученые включили оценки выбросов, основанные на уровне благосостояния, в климатические модели. Это позволило им проследить, как неравномерное распределение выбросов связано с изменениями глобальной температуры и увеличением числа экстремальных погодных явлений в период с 1990 по 2019 год.

Исследователи провели моделирование, исключив выбросы от самых обеспеченных 10%, 1% и 0,1% населения, чтобы увидеть, каким был бы климат и частота экстремальных явлений без их вклада. Сравнив эти альтернативные сценарии с реальными событиями, исследователи попытались определить, насколько именно богатейшие группы ответственны за нынешний климатический кризис.

В 2020 году средняя температура на планете была на 0,61°C выше, чем в 1990-м. Исследователи выяснили, что примерно 65% этого повышения связано с выбросами углерода, произведенными 10% самых обеспеченных людей – тех, чей годовой доход превышает €42 980. Эта категория включает и тех, кто получает среднюю полную зарплату в Великобритании – £37 430 в год.

Чем выше уровень дохода, тем больше вклад в глобальное потепление: на 1% самых богатых, с доходом свыше €147200 в год, приходится около 20% общего потепления, а на 0,1% самых состоятельных – примерно 800000 человек с доходом выше €537770 – приходится 8% изменения климата.

Ученые надеются, что их анализ станет основой для политических решений, которые учтут непропорциональный вклад богатейших слоев населения в климатический кризис и помогут повысить общественную поддержку действий по борьбе с изменением климата.