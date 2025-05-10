Советский космический аппарат "Космос-482" упал в Индийском океане

Космический аппарат "Космос-482", запущенный в 1972 году для исследования Венеры, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Космос-482" – аппарат, запущенный 31 марта 1972 года как часть советской межпланетной программы по исследованию Венеры. Он дублировал станцию "Венера-8" и, если бы не отказ разгонного блока, стал бы "Венерой-9". Целью его запуска было изучение плотной атмосферы, температуры, давления, освещенности и состава венерианской поверхности, напоминает "Медуза".

Из-за неисправности разгонного блока аппарат не перешел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите Земли. Впоследствии наблюдатели с Земли обнаружили отделение от станции фрагмента, который, вероятно, и был спускаемым аппаратом. Сейчас именно этот элемент упал в океан, а основная часть "Космоса-482" сошла с орбиты еще в 1981 году.