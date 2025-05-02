В ближайшие дни на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны, пишет ВВС, ссылаясь на информацию NASA и экспертов.

Это посадочный модуль станции "Космос-482", которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли. Когда именно он упадет на поверхность планеты, пока неизвестно, но произойдет это примерно в первой половине мая. Причем, по мнению одного из экспертов, есть риск попадания в жилые районы.

Венерианская станция была запущена с космодрома "Байконур" рано утром 31 марта 1972 года. Она была дублером другой станции, и обе они запускались в рамках программы "Венера-8". Оба аппарата полностью совпадали по аппаратуре и характеристикам.

"Венера-8", запущенная на четыре дня раньше, отправилась к месту назначения и полностью выполнила программу исследования планеты, а ее дублер потерпела аварию и осталась на орбите Земли.

Первые три ступени ракеты-носителя отработали штатно, обеспечив выведение головного блока на опорную околоземную орбиту, с которой потом межпланетные станции стартовали к цели. Однако на межпланетную траекторию станция не вышла вследствие аварии разгонного блока, который "не дотянул" – прекратил работать раньше положенного. После этого станция и получила кодовое название "Космос-482" – под этим названием в СССР маскировали некоторые неудачные пуски, делая вид, что это было успешное выведение на орбиту космического аппарата.

Аппарат разделился на четыре части: две из них остались на низкой околоземной орбите и сгорели в атмосфере в течение 48 часов, а две, предположительно – спускаемый аппарат и блок с маршевым двигателем, вышли на более высокую эллиптическую орбиту.

"Элементы титановых топливных баков за несколько дней сошли с орбиты и упали в Новой Зеландии. А части станции и четвертой ступени ракеты, он же Блок Л, остались на вытянутой эллиптической орбите. Высшая точка (апогей) была где-то на уровне 9800 км, а низшая (перигей) была примерно на высоте 210 км", – рассказал ВВС Георгий Тришкин, автор телеграм-канала "Техасский вестник", посвященного космическим пускам.

"И как раз на самом низком участке орбиты молекулярный воздух от атмосферы Земли постепенно тормозил обломки и очень медленно снижал апогей. Баллистический коэффициент (показатель того, насколько сильно объект тормозит в атмосфере) спускаемого модуля из-за своей формы позволил ему оставаться намного дольше других обломков – 53 года. Поэтому деградация орбиты заняла столько времени", – объяснил эксперт.

Вес спускаемого модуля, как говорится на сайте NASA, составляет 495 килограммов.