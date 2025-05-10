Исследование показывает, что мы не просто слышим музыку, но и "становимся ею"

Международное исследование под руководством Эдварда Ларджа из Университета Коннектикута показывает, что наши мозг и тело не просто воспринимают музыку – они физически с ней резонируют. Эти данные, полученные на стыке нейронауки, музыки и психологии, подтверждают теорию нейронного резонанса.

Согласно этой теории, музыкальные переживания возникают не из выученных ожиданий или предсказаний, а из естественных мозговых колебаний, которые подстраиваются под ритм, мелодию и гармонию. Именно этот резонанс определяет наше восприятие ритма, наслаждение музыкой и желание двигаться под нее. Теория предполагает, что такие музыкальные элементы, как ритм и гармония, отражают устойчивые резонансные шаблоны в мозге, которые универсальны для всех людей, независимо от их музыкального опыта. Эта теория объясняет восприятие и создание музыки через базовые динамические процессы, происходящие в мозге – от слухового восприятия до движений тела, включая работу спинного мозга и конечностей.

Основываясь на принципах резонанса, устойчивости, настройки и сильного ожидания, исследователи предполагают, что люди предугадывают музыкальные события не через нейронные прогнозы, а потому что динамика мозга и тела отражает структуру музыки. Звуки, взаимодействуя с текущими мозговыми процессами, вызывают характерные паттерны восприятия и движения – именно это мы воспринимаем как музыку. Универсальные музыкальные структуры могли появиться, потому что соответствуют стабильным состояниям сложных нейродинамических систем.

Такой подход открывает новое понимание того, как мозг воспринимает музыку и почему она так глубоко воздействует на нас. Ученые отмечают, что теория может найти применение в различных областях, включая разработку терапевтических методов для лечения инсульта, болезни Паркинсона и депрессии, создание эмоционально восприимчивого ИИ, который сможет понимать и сочинять музыку как человек, а также новые подходы к обучению музыкальному ритму и слуху.