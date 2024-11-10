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Наука и Хайтек

Присутствие зрителей влияет на выполнение когнитивных задач у шимпанзе

время публикации: 10 ноября 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 10:36
Присутствие зрителей влияет на выполнение когнитивных задач у шимпанзе
AP Photo/Pat Sullivan

Новое исследование показывает, что шимпанзе лучше справляются с компьютерными задачами, когда у них есть зрители.

Ученые из Японии решили проверить, как влияет на шимпанзе "эффект аудитории", который часто меняет производительность человека в лучшую сторону. Результаты эксперимента показали, что влияние зрителей имеет воздействие не только на людей, но и на приматов.

Исследователи проанализировали тысячи сеансов, в которых шимпанзе выполняли задания на сенсорном экране на протяжении шести лет. Ученые обнаружили, что животные лучше справлялись с самыми сложными заданиями, когда число наблюдающих за ними экспериментаторов увеличивалось. Однако в случае самых простых заданий производительность шимпанзе снижалась при большем количестве зрителей.

"Наши результаты показывают, что то, насколько люди заботятся о свидетелях и зрителях, может быть не столь специфично для нашего вида", – комментирует Синья Ямамото, один из авторов исследования.

Наука и Хайтек
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