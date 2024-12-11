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Наука и Хайтек

Горбатый кит проплыл рекордные 13000 км, преодолев три океана, для спаривания

Исследования
Биология
Экология
время публикации: 11 декабря 2024 г., 11:02 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 11:39
Горбатый кит проплыл рекордные 13000 км, преодолев три океана, для спаривания
AP Photo/Matias Delacroix

Исследователи зафиксировали самое большое известное расстояние, которое преодолел горбатый кит – около 13000 км. Этот путь между двумя районами размножения охватывает почти треть земного шара.

В 2017 году этого горбатого кита заметили в Тихом океане у побережья Колумбии, а спустя несколько лет он оказался возле Занзибара в Индийском океане, преодолев расстояние не менее 13000 км. Специалисты предполагают, что такое масштабное путешествие могло быть вызвано изменением климата, повлиявшим на сокращение запасов пищи, или поиском партнера.

Ранее ученые зафиксировали перемещение шести китов между районами размножения у архипелага Аброльос, расположенном неподалеку от Бразилии, и Кейптауном в Южной Африке в период с 2002 по 2021 год. Методы фотоидентификации и генетических исследований помогают лучше понять такие маршруты миграции.

Однако последние исследования, которые показывают, что млекопитающие готовы преодолевать огромные расстояния, вызывают беспокойство у ученых.

Наука и Хайтек
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