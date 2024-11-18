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Наука и Хайтек

Ученые создают поддельные китовые фекалии и сбрасывают их в океан

Исследования
Биология
время публикации: 18 ноября 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 14:47
Морской планктон
Wikipedia.org. Фото: Jay Nadeau, Chris Lindensmith, Jody W. Deming, Vicente I. Fernandez, and Roman Stocker. Image courtesy of David Liittschwager

Искусственные китовые отходы могут поддержать морские экосистемы и смягчить последствия изменения климата.

Команда Тихоокеанского фонда китов – WhaleX Foundation разработала искусственные фекалии китов, созданные из питательных веществ, которые имитируют натуральные. Их задача – способствовать росту фитопланктона и восстановлению продуктивности в районах океана, бедных питательными элементами. Китовый помет играет важную роль в экосистеме океана. Он содержит питательные вещества, такие как азот, фосфор и железо, которые необходимы для поддержания мелких организмов, являющихся основой морской пищевой цепи.

После успешных испытаний в Тасмановом море в 2021 году, команда WhaleX готовится к более крупному эксперименту в 2025 году. В нем будут использоваться биоподы – специальные цилиндры, наполненные морской водой и поддельными фекалиями, для стимулирования роста фитопланктона перед его выпуском в океан.

Крепкие пластиковые контейнеры помогут удерживать питательные вещества на поверхности океана, а также позволят WhaleX точно оценить, как эффективно развиваются микроводоросли, и вычислить количество углерода, который был поглощен в ходе этого процесса.

Наука и Хайтек
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