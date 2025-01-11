Медитация может снизить игровую зависимость, перестраивая связи в мозге

Медитация может помочь уменьшить зависимость от видеоигр у людей с игровым расстройством. Это происходит благодаря изменению модели связей в мозге.

В исследовании, которое проводилось группой ученых из Китая, приняли участие 80 человек с диагнозом азартно-игровое расстройство. Они разделились на две группы: одна практиковала медитацию осознанности, а другая занималась прогрессивной мышечной релаксацией. Обе группы провели восемь учебных сеансов в течение четырех недель под руководством сертифицированных инструкторов. В то время как медитация сосредоточивала внимание на осознанности текущего момента и беспристрастном наблюдении, прогрессивная мышечная релаксация была направлена ​​на расслабление тела.

До и после программы участники прошли оценку степени игровой зависимости, силы тяги к играм и уровня осознанности. Для анализа изменений в мозговых связях использовалась функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Исследователи сосредоточились на трех областях мозга – дорсолатеральной префронтальной коре, левом предклинье и задней поясной коре, которые играют важную роль в сетях, связанных с исполнительным контролем и режимом по умолчанию.

Результаты показали, что медитация осознанности снизила тягу к играм и улучшила симптомы расстройства по сравнению с показателями группы, которая использовала мышечную релаксацию. Участники, практиковавшие осознанность, показали значительное уменьшение признаков игровой зависимости. Группа, занимающаяся прогрессивной мышечной релаксацией, тоже продемонстрировала незначительные улучшения, что, вероятно, является следствием эффекта плацебо.

Участники, занимающиеся медитацией, продемонстрировали усилившуюся связь между дорсолатеральной префронтальной корой и другими регионами мозга, которые участвуют в принятии решений и контроле импульсов. Эти изменения, скорее всего, помогли улучшить способность участников контролировать свои желания и сопротивляться игровым триггерам. Кроме того, медитация осознанности укрепила связь между сетью исполнительного контроля и зонами мозга, связанными с вознаграждением, такими как парагиппокампальная извилина.