Девочки-подростки – самая одинокая группа в мире. Новое исследование

Согласно новому исследованию Всемирной организации здравоохранения, одиночество затрагивает каждого шестого человека на планете и ежегодно становится причиной гибели сотен тысяч людей. За последние годы тема одиночества все чаще поднимается как в поп-культуре, так и на уровне государственной политики. ВОЗ создала Комиссию по социальным связям, чтобы точно определить, какие группы населения наиболее уязвимы и как это влияет на их здоровье и благополучие.

Доклад подчеркивает, что особенно сильно одиночество затрагивает молодёжь: среди подростков его испытывают 20,9%, а среди взрослых до 30 лет – 17,4%. Для сравнения, среди людей старше 60 лет уровень одиночества составляет 11,8%. Хотя мужчины и женщины в целом ощущают одиночество в равной степени, наиболее уязвимой группой оказались девочки-подростки – 24,3% из них сообщили, что чувствуют себя одинокими.

"Существует множество факторов, способствующих одиночеству и изоляции", – заявил на пресс-конференции доктор Вивек Мурти, бывший главный хирург США и сопредседатель комиссии. В числе главных проблем он выделил "плохое физическое и психическое здоровье, которое, к сожалению, способно усиливать изоляцию людей", а также "социальное отчуждение" и "возрастающую вредность или чрезмерное использование цифровых технологий, особенно среди молодежи".

Не каждый, кто проводит время в одиночестве, испытывает чувство одиночества. ВОЗ объясняет, что социальная изоляция – это недостаток социальных контактов, тогда как одиночество – это болезненное ощущение отсутствия желаемых отношений. Информация о социальной изоляции менее полна, но комиссия считает, что она касается примерно каждого третьего пожилого человека и каждого четвертого молодого.