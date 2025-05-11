Израильский стартап разработал систему передачи звука для слабослышащих на концертах

Стартап Bettear разработал технологию, которая помогает слабослышащим подключиться к персональному аудиоканалу и получить сигнал в отличном качестве в реальном времени.

На концерте американской поп-рок группы Мaroon 5 в Тель-Авиве в мае 2022 года, произошло уникальное событие. На концерте присутствовало около 60 тысяч зрителей и среди них были слабослышащие. Это был один из первых случаев в мире, когда слабослышащие слушали концерт в качестве, которое не уступало тому, с которым слушали концерт люди с нормальным слухом. Это было достигнуто благодаря технологии, разработанной израильской компанией Bettear.

Сервер Bettear получал сигнал от микшерного пульта и через WiFi транслировал на смартфоны слабослышащих в реальном времени очищенный от шума и оптимизированный по частотам канал. Слабослышащие могли получить высокий уровень качества, несмотря на внешние шумы.

С тех пор компания прошла большой путь. Ее технология используется в концертных залах, музеях, театрах, культурных центрах, университетских кампусах и домах престарелых в 60 странах мира. Только в Израиле ее используют 4000 заведений и учреждений, сообщает Israel21c.

У передачи аудио через WiFi есть существенные ограничения по числу каналов и количеству пользователей. Поэтому Bettear активно работает с технологией Auracast (новый стандарт Bluetooth), которая позволяет эффективно работать с тысячами пользователей без перегрузки сети. Auracast не требует установки приложений на смартфон. На выставке CES 2025 были представлены современные слуховые аппараты и кохлеарные импланты, которые уже принимают трансляции через Auracast. Это упрощает настройки и использование специальных каналов. Сегодня Bettear может организовать трансляцию и через WiFi для пользователей с не самыми современными слуховыми аппаратами и через Auracast для продвинутых пользователей.

Технология Bettear может использоваться не только слабослышащими. Часто и людям с нормальным слухом удобнее подключиться к специальному каналу, чтобы все расслышать четко и без напряжения, особенно это касается речи в зашумленной аудитории. Публичные аудиоканалы могут передавать речь на разных языках, и каждый пользователь может подключиться к тому языку, который он знает. Auracast развивается, и Bettear здесь на переднем краю. Компания использует ИИ-модели для настройки и управления звуком в канале. В Израиле Bettear работает с площадками напрямую, в мире – решения предоставляются через реселлеров.