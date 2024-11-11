Новая спутниковая технология отслеживает пластик на пляжах с высоты 600 километров

Метод спутниковой съемки, разработанный в Королевском университете в Мельбурне, позволяет эффективно обнаруживать пластик на пляжах, помогая проводить очистку и бороться с загрязнением океана.

Учёные создали новый метод спутниковой съёмки, который способен выявлять пластиковые отходы на пляжах, анализируя отражение света от песка, воды и пластика. Этот подход, проверенный в ходе полевых испытаний, позволяет фиксировать пластиковый мусор на берегах с высоты свыше 600 километров.

В основе предлагаемого метода так называемый индекс пластикового мусора на пляжах, который был создан для картирования отходов на берегах с помощью высокоточных данных со спутника WorldView-3. Этот спутник вращается вокруг Земли на солнечно-синхронной орбите на высоте 617 км.

Чтобы проверить его точность, на пляже в южной части Джипсленда, в штате Виктория (Австралия), установили 14 пластиковых мишеней, каждая из которых была размером около двух квадратных метров и изготовлена из разного вида пластика.

Результаты эксперимента показали, что технология, разработанная командой, справилась с задачей и обнаружила большинство мишеней.