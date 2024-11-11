Исследование: позитивный взгляд на старение помогает жить

Отношение к собственному старению может повлиять на когнитивные способности и общее самочувствие в пожилом возрасте, говорит новое исследование.

Ученые из Университета Пенсильвании провели онлайн-опрос среди людей в возрасте 65 лет и старше, которые жили самостоятельно и не сообщали о диагнозах слабоумия или других когнитивных нарушениях. Всего в опросе участвовал 581 человек. В анкете спрашивалось о состоянии здоровья и когнитивных функциях.

Для оценки восприятия собственных способностей респондентов спрашивали о том, как они оценивали свои когнитивные функции за последние семь дней. Также насколько хорошо они выполняют определенные задачи сейчас по сравнению с 10 годами ранее, чтобы понять, считают ли они, что их способности ухудшились.

Результаты исследования показали, что люди, которые имели более позитивные ожидания относительно старения, чаще сообщали о меньшем ощущении ухудшения своих когнитивных способностей как за последнюю неделю, так и за последние 10 лет. А те, кто воспринимал старение более негативно, напротив, чаще сообщали о снижении своих когнитивных функций и считали, что их способности ухудшились.

"Если мы сможем изменить ожидания пожилых людей относительно старения, мы сможем поддержать более здоровое когнитивное старение путем повышения осведомленности и обучения точным предположениям об этом процессе", – говорит Никки Хилл, первый автор исследования.