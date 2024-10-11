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Наука и Хайтек

Женщины при онлайн-голосованиях завышают рейтинги товаров и реже оставляют негативные отзывы

время публикации: 11 октября 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 08:22
Женщины при онлайн-голосованиях завышают рейтинги товаров и реже оставляют негативные отзывы
AP Photo/Jenny Kane

Ученые Еврейского университета Иерусалима проанализировали более миллиарда онлайн-отзывов в различных системах рейтингов, чтобы выяснить отличаются ли оценки товаров и услуг, даваемые мужчинами и женщинами.

Сегодня практически все онлайн-платформы, предоставляющие товары и услуги, собирают оценки и формируют рейтинги. Сами эти оценки сильно влияют на позиционирование товаров в рекомендательных списках и на дальнейшие предпочтения пользователей. До сих пор и ученые, и предприниматели полагали, что объективность оценки, которая регулирует спрос, обеспечивается ее массовостью: если кто-то немного перехваливает, кто-то обязательно недооценивает. Но оказывается это не совсем так.

Ученые Еврейского университета анализировали оценки, которые одним и тем же товарам давали женщины и мужчины. Всего таких оценок было собрано 1,2 миллиарда. Кроме того были поставлены два независимых эксперимента, главной целью которых было выяснить истинную оценку, которую пользователь дает товары и сравнение этой истинной оценки с той, которую он указывает в онлайн-рейтинге.

Как показали независимые эксперименты и женщины, и мужчины в среднем оценивают товары достаточно объективно и примерно одинаково. Так происходит пока их не просят дать оценку публично. Здесь между женщинами и мужчинами возникают различия.

Как показало исследование, если исходить из 5-балльной шкалы, но оценки женщин выше чем у мужчин примерно на 0,1 балла. При этом женщины гораздо реже чем мужчины оставляют негативные развернутые отзывы, даже если им товар не нравится. На 0,1 балла женщины оказались мягче в своих оценках, что для больших рейтингов приводит к существенным искажениям.

Никаких дополнительных объяснений этому явлению нет. Нет и никаких рекомендаций. Ясно, что нельзя вносить какие-то поправки в рейтинг в зависимости от его полового состава. (Это как раз и будет дискриминация по половому признаку). Но что с этим делать ученые не знают. Конечно, можно призвать женщин быть объективнее и не бояться огорчить производителей, но маловероятно, что они последуют такому призыву.

Наука и Хайтек
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