ИИ может помочь врачам принимать решения во время виртуальной неотложной помощи

В исследовании сравнивались начальные рекомендации ИИ с окончательными рекомендациями врачей, которые могли учитывать или игнорировать советы ИИ.

В новом исследовании, представленном на заседании Американской коллегии врачей по внутренним болезням, сравнивались начальные рекомендации по лечению с использованием искусственного интеллекта и окончательные рекомендации врачей, которые могли просмотреть эти рекомендации, но не обязаны были их учитывать.

Ретроспективное исследование использовало данные Cedars-Sinai Connect, виртуальной программы первичной и неотложной медицинской помощи, запущенной в 2023 году. Cedars-Sinai Connect, являясь дополнением к очной помощи Cedars-Sinai, направлена на расширение виртуального здравоохранения для пациентов в Калифорнии. Программа использует мобильное приложение, которое предоставляет быстрый и удобный доступ к экспертам Cedars-Sinai для оказания неотложной, хронической и профилактической помощи. В исследовании было рассмотрено 461 обращение к врачу с рекомендациями ИИ, проведенное с 12 июня по 14 июля 2024 года. Основные проблемы, с которыми обращались пациенты на виртуальных визитах, касались респираторных, мочевыводящих, вагинальных, зрительных и стоматологических симптомов у взрослых.

Пациенты начинают визит через мобильное приложение, вводя информацию о своих проблемах и, для новых пользователей, предоставляя демографические данные. ИИ-модель проводит структурированное интервью, собирая информацию о симптомах и анамнезе. В среднем, пациенты отвечают на 25 вопросов за пять минут. Алгоритм анализирует ответы пациента и данные из его электронной медицинской карты, чтобы предложить возможные состояния, соответствующие его симптомам. После предоставления пациентам возможных диагнозов мобильное приложение дает возможность инициировать видеовизит к врачу для дальнейшего обследования.

Система искусственного интеллекта, используемая в Cedars-Sinai Connect, была разработана компанией K Health, которая создала технологию для уменьшения нагрузки на клинический прием и процесс ввода данных, что позволяет врачам сосредоточиться на лечении пациентов. K Health и Cedars-Sinai совместно разработали Cedars-Sinai Connect и работали вместе в рамках исследования. Также в исследовании участвовали ученые из Тель-Авивского университета, включая главного автора, доктора философии Дэна Зельцера.

Исследователи также выяснили, что если обучать ИИ на основе анонимизированных клинических данных и использовать повседневную практику ухода за пациентами в качестве постоянного механизма обучения с подкреплением, то можно достичь уровня точности, сравнимого с работой опытного врача.