Окулисты смогут использовать ИИ для определения риска слабоумия с помощью сканирования глаз

Новая технология позволит за несколько секунд обследовать глаз на наличие маркеров, указывающих на состояние здоровья мозга и признаки нейродегенерации.

Перспектива является продолжением разработки технологии искусственного интеллекта под названием Quartz, которая позволяет быстро анализировать сканы глаз и выявлять ключевые различия в формах и размерах кровеносных сосудов сетчатки за несколько секунд. Технология автоматически измеряет ширину, а также степень скручивания и поворота мелких вен и артерий, известных как артериолы и венулы.

Ученые из исследовательского центра City St George"s при Лондонском университете использовали Quartz для сканирования глаз более 63 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Затем группа оценила когнитивные способности участников с помощью различных тестов на память, время реакции и интеллект, а затем сравнила результаты с изображениями их глазных сканов. Ученые обнаружили, что те, у кого кровеносные сосуды сетчатки были уже уменьшены в ширине и имели определенные паттерны скручивания, были связаны с более низкими показателями на тестах на память, время реакции и интеллект. Эти результаты были скорректированы с учетом возраста, пола и этнической принадлежности участников.

Изменения в кровеносных сосудах сетчатки ученые связывают с ухудшением кровоснабжения мозга, что, в свою очередь, может быть как ранним признаком, так и следствием заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера. Ключевым моментом является то, что такой подход к исследованию глаз позволит точно выявлять людей на ранних стадиях нейродегенеративных заболеваний.