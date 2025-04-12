Женские гормоны подавляют боль лучше опиоидов

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что женские гормоны эстроген и прогестерон могут уменьшать боль, стимулируя образование клеток, которые вырабатывают опиоиды.

Исследования раскрыли роль Т-клеток (T-regs), подгруппы иммунных клеток, в контроле боли. Эти клетки играют ключевую роль в поддержании стабильности центральной нервной системы и контроле воспалительных процессов, также клетки могут как усиливать, так и уменьшать боль.

Чтобы изучить роль T-reg в регуляции боли, ученые провели серию экспериментов на мышах. Сначала они исследовали распределение T-reg в оболочках, окружающих спинной мозг, с помощью методов иммуноокрашивания. Исследователи обнаружили, что T-regs в большом количестве находятся в нижней части спинного мозга, где нейроны, отвечающие за обработку боли, получают сенсорную информацию. Чтобы выяснить, влияют ли эти клетки на модуляцию боли, исследователи удалили T-регуляторные клетки с помощью токсина и затем оценили болевую чувствительность животных с помощью стандартных болевых тестов.

После удаления T-reg самки мышей значительно увеличили чувствительность к боли, быстрее реагируя как на тепло, так и на механическое давление. Самцы мышей изменений не продемонстрировали. Так как только самки проявили повышенную чувствительность после истощения T-reg, исследователи предположили, что женские гормоны, такие как эстроген и прогестерон, могут регулировать функцию T-reg. Для проверки этой гипотезы они сравнили болевые реакции у самок мышей на разных стадиях гормонального цикла и у тех, у которых были удалены яичники.

Результаты показали, что чувствительность к боли была максимальной, когда уровни эстрогена и прогестерона были низкими. После введения гормонов снова болевая чувствительность снизилась. Открытие того, что T-reg в мозговых оболочках вырабатывают естественные опиоиды под влиянием гормонов, открывает новые возможности для разработки методов лечения боли. Понимание того, как иммунная система естественным образом контролирует боль, может привести к созданию новых терапий, которые используют внутренние механизмы организма, а не традиционные обезболивающие средства, такие как опиоиды.

Ученые уверены, что открытие может быть особенно полезным для женщин в постменопаузе, которые часто сталкиваются с усилением болевых ощущений из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона. Без этих гормонов их T-regs могут перестать вырабатывать достаточно энкефалина, что приводит к повышенной чувствительности к боли.