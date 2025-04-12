Наночастицы токсичного металла в МРТ-сканах могут проникать в ткани человека

Контрастные вещества с содержанием гадолиния улучшают качество МРТ-изображений, делая их более детализированными, однако их использование связано с потенциальными серьезными рисками для здоровья.

Исследователи из Университета Нью-Мексико, изучая риски, связанные с использованием гадолиния – токсичного редкоземельного металла в МРТ, – выяснили, что щавелевая кислота, содержащаяся в различных продуктах питания, может способствовать образованию наночастиц этого металла в человеческих тканях. Команда исследовала процесс образования наночастиц, которые могут быть связаны с серьезными заболеваниями почек и других органов.

Контрастные вещества на основе гадолиния вводятся перед МРТ-сканированием для улучшения качества изображений. Обычно металл надежно связывается с другими молекулами и выводится из организма, и у большинства людей не возникает побочных эффектов. Однако исследования показали, что даже у людей, не имеющих явных симптомов, частицы гадолиния могут оставаться в почках и мозге, а также обнаруживаться в крови и моче спустя годы после МРТ.

В своем исследовании команда изучила щавелевую кислоту, которая присутствует в различных растительных продуктах, таких как шпинат, ревень, орехи, ягоды и шоколад, так как она взаимодействует с ионами металлов. Этот процесс может способствовать образованию камней в почках, когда оксалат соединяется с кальцием. Кроме того, щавелевая кислота также вырабатывается в организме, когда люди потребляют продукты или добавки с витамином С. В ходе экспериментов в пробирке исследователи выяснили, что щавелевая кислота вызывает осаждение небольших количеств гадолиния из контрастного вещества и образование наночастиц, которые затем проникают в клетки различных органов.

В настоящее время ученые исследуют методы определения людей, которые могут быть наиболее подвержены риску от использования контрастных веществ с гадолием. В рамках нового исследования они разрабатывают международный реестр пациентов, который будет включать сбор образцов крови, мочи, ногтей и волос, что позволит выявить возможное накопление гадолиния в организме.