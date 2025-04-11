Эмоциональное возбуждение может сделать воспоминания нечеткими, особенно у тревожных людей

Исследование психологов показало, что повторяющиеся схожие события могут перепутываться в памяти, особенно если одно из них связано с сильными эмоциями.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели эксперимент, в котором участники изучали пары объектов и лиц. В исследовании участвовали 66 человек. Людям показывали пары лиц, ассоциированных с изображениями обычных предметов, таких как блендеры или диваны. У каждого объекта было два варианта, схожих по цвету. В одном случае цвета были очень похожи, например, два близких оттенка красного, в другом – менее похожи, как светло-голубой и темно-синий. Разница в цветах была специально подобрана, чтобы влиять на то, насколько сильно воспоминания будут мешать друг другу: более схожие цвета создавали больше помех.

Чтобы добавить эмоции в эксперимент, перед показом каждой пары объект-лицо иногда воспроизводился громкий, пугающий всплеск белого шума. Этот шум должен был вызвать у участников чувство возбуждения или даже некоторого отвращения. Для других пар объект-лицо перед показом использовался нейтральный звук. В качестве показателя возбуждения участников использовали расширение зрачков, что позволило оценить реакцию на звуки.

После каждого раунда изучения пар "объект-лицо" участники проходили тест на память. Им показывали один из объектов в серых оттенках, и они должны были выбрать правильный цвет с помощью цветового круга. Этот тест помог исследователям понять, изменились ли или искажены ли воспоминания участников о цветах объектов. Также проверяли способность участников помнить, какое лицо связано с каждым объектом. Этот тест на ассоциативную память помог оценить, насколько схожие воспоминания мешают друг другу. В конце участники заполняли анкеты для оценки уровня тревожности и депрессии.

Как и ожидалось, исследователи обнаружили, что участники научились ассоциировать лица с объектами и улучшили свою цветовую память. Громкие звуковые всплески действительно вызывали заметное расширение зрачков, что подтверждает их воздействие на физиологическое возбуждение участников. Ученые отметили, что степень возбуждения, измеряемая расширением зрачков во время этапа обучения, оказалась связана с памятью. У людей, чьи зрачки расширялись сильнее на звуки, было большее стремление запомнить объекты очень похожих цветов.

Кроме того, исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем тревожности проявляли большую склонность к смешению воспоминаний, особенно когда одно из схожих воспоминаний было связано с неприятным звуком. Это свидетельствует о том, что тревожность может повышать вероятность путаницы воспоминаний, особенно если они связаны с негативными эмоциями.