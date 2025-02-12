Инновационная израильская технология может удвоить показатели успешности ЭКО

Технология, разработанная учеными Тель-Авивского университета, дает возможность увидеть внутреннюю структуру живых сперматозоидов. Метод позволил увеличить показатель успешности ЭКО почти в два раза.

Передовые методы визуализации позволили ученым увидеть клеточные структуры сперматозоидов, их не разрушая. Теперь есть возможность рассмотреть мир репродуктивных клеток с беспрецедентной детализацией. Это позволяет измерять параметры клетки, такие как масса, объем и структурная целостность.

Результаты исследования публиковались в журналах PNAS, Advanced Science, Fertility and Sterility.

До сих пор эмбриологам приходилось полагаться на субъективные критерии при оценке жизнеспособности образца спермы для экстрокорпорального оплодотворения (ЭКО). В основном врачи оценивали внешний вид клеток и их подвижность. Чтобы лучше рассмотреть клетки, можно их подкрасить, но тогда они могут быть повреждены. Задача стояла ясная, но сложная: увидеть состояние сперматозоида во всех подробностях, но по возможности его вообще не касаться. Эту задачу ученые решили с помощью детального 3D-изображения клетки.

"В настоящее время около 90% процентов сперматозоидов, которые кажутся подходящими эмбриологам, на самом деле не соответствуют внутренним морфологическим критериям, – пояснил Натан Шакед. – Наша технология меняет это, предлагая новый инструмент для значительного улучшения результатов ЭКО".

"Проблемы фертильности становятся все более критическими: каждая шестая пара сталкивается с трудностями, причем в половине случаев проблемы связаны с мужчинами, – пояснила доктор Божена Саар-Рисс из медицинского центра "Барзилай", где проводились клинические испытания. – За последние несколько десятилетий количество сперматозоидов у молодых здоровых мужчин снизилось примерно на 50%".

Результатом применения нового метода является увеличение показателей успешности ЭКО с 34% до 65% – почти в два раза. При клинических испытаниях технология привела к 20 беременностям из 31 переноса эмбрионов по сравнению с 14 беременностями из 41 переноса в контрольной группе.

В настоящее время технология внедряется в клиниках по всему Израилю, а также в Калифорнии и Японии. Десятки пар зарегистрировались для участия в клинических испытаниях.

Доктор Шакед описывает технологию, как "новый и важный инструмент для определения качества сперматозоидов, которые соответствуют критериям Всемирной организации здравоохранения для лабораторий ЭКО".