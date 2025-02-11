Сегодняшних технологических изменений недостаточно, чтобы замедлить потепление к 2050 году

Новая модель, разработанная учеными-экологами Университета Бен-Гуриона, показывает, что, скорее всего, сегодняшних усилий по сокращению выбросов будет недостаточно, чтобы замедлить потепление.

Работа опубликована в журнале Nature Sustainability.

Главной причиной, которая, несмотря на значительные инвестиции в технологии и инфраструктуру, не позволит значительно сократить выбросы, ученые считают рост населения Земли и сопутствующее ему увеличение индивидуального потребления.

Это не позволит добиться запланированных сокращений выбросов CO2 к 2050 году. Ожидается, что к 2050 году население планеты вырастет на 20%.

Израиль представляет собой особенно сложный случай, поскольку в стране наблюдается устойчивый демографический рост. Но ученые считают, что модель применима ко всем странам.

В модели рассмотрены ожидаемые последствия роста населения, изменения привычек личного потребления в Израиле и внедрения технологических разработок для сокращения выбросов в таких областях, как электроэнергия, транспорт, водоснабжение, продукты питания и строительство.

Результаты исследования показывают, что значительные инвестиции в технологии и инфраструктуру, как ожидается, будут способствовать сокращению выбросов на человека на 65%. Это очень значительное сокращение, но из-за дальнейшего ожидаемого роста населения углеродный след Израиля сократится лишь на 33%, в то время как, например, потребление воды увеличится.

Соавтор работы профессор Разиэль Ример говорит: "Наша модель показывает, что, например, достижение 100-процентной выработки электроэнергии из возобновляемых источников является важным шагом, но даже этого недостаточно. Необходимы и другие решения, например, изменение технологии производства продуктов питания".

Кроме того, модель показывает, что демографические процессы в Израиле еще сильнее увеличат зависимость страны от импорта продовольствия, учитывая, что уже сегодня большая часть продовольствия импортируется. Исследование подчеркивает необходимость разработки инновационных сельскохозяйственных решений, которые помогут сократить выбросы и укрепить национальную продовольственную безопасность.