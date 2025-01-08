Почему в древних пещерах Израиля нет наскальных рисунков

Археологи Тель-Авивского университета предложили объяснение исторической загадки: почему в древних пещерах Леванта отсутствует наскальная живопись, хотя в Европе у людей той же культуры таких изображений много.

Исследование опубликовано журнале Journal of the Israel Prehistoric Society.

Соавтор работы профессор Ран Баркай говорит: "Первые раскопки доисторических пещер в Израиле были проведены в 1925 году, но с тех пор не было найдено ни одного наскального рисунка". Археолог говорит, что пещеры в Израиле были заселены 35-30 тысяч лет назад, когда в Западной Европе появилась наскальная живопись. Судя по многим материальным свидетельствам, люди в обоих регионах принадлежали к одной культуре – ориньякской. Их орудия труда и художественные изделия, например, бусы – похожи. Вероятно, люди мигрировали не только в Европу из Леванта, но и из Европы обратно в Левант. Эти популяции контактировали друг с другом. Нет сомнений, что люди, жившие в пещерах Леванта, могли научиться рисовать. На этом фоне отсутствие наскальной живописи в Леванте выглядит совсем странным.

Профессор Баркай говорит, что после выхода из Африки люди прошли через Левант около 60 тысяч лет назад и прибыли в Европу примерно 45 тысяч лет назад. Чтобы сказать, почему в Израиле нет наскальной живописи, мы должны сначала ответить на другой вопрос: почему она есть в Европе?

По мнению исследователей, вскоре после того, как современные люди впервые появились в Европе, они встретили там крупных животных, таких как шерстистые мамонты и шерстистые носороги. Это были крупные, богатые жиром животные, которые служили основным источником пищи. Но через какое-то время эти животные начали исчезать. Обеспокоенные сокращением их популяций доисторические европейцы уходили в глубину пещер и рисовали животных на стенах, чтобы обратиться к подземному миру с просьбой вернуть животных. Вероятно, практика наскальной живописи носила ритуальный характер и закончилась примерно тогда же, когда в Европе крупные животные полностью вымерли.

В Израиле к моменту появления Homo sapiens слоны и носороги уже вымерли или покинули регион, и люди охотились на более мелких животных. Профессор Баркай считает, что доисторические люди в Израиле не пережили такой кризис, как их европейские собратья. Здесь проблемы были другими, и люди, вероятно, не рассчитывали их решить с помощью наскальных рисунков.