Дикие шимпанзе генетически адаптируются к разным средам обитания

Дикие шимпанзе выработали генетические адаптации, позволяющие им приспосабливаться к условиям окружающей среды, включая защиту от таких патогенов, как малярия.

Ученые из Лондонского университета проанализировали генетические данные 388 диких шимпанзе из 18 стран, чтобы изучить адаптации, связанные с их средой обитания, и обнаружили ранее неизвестное генетическое разнообразие внутри вида, сформированное локальными условиями. У лесных шимпанзе были выявлены признаки адаптации к патогенам с наиболее выраженным сигналом, связанным с малярией. Исследователи обнаружили изменения в двух генах, которые у людей играют роль в устойчивости и адаптации к малярии. Это может свидетельствовать о возможной параллельной адаптации к малярийному паразиту у обоих видов.

Для исследования ученые взяли генетический материал шимпанзе, собранных в различных регионах экваториальной Африки, включая Центральноафриканскую Республику, Камерун, Конго, Демократическую Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Габон, Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар, Либерию, Мали, Нигерию, Руанду, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзанию и Уганду.

Если, как считают исследователи, механизмы адаптации к одному и тому же инфекционному агенту у разных видов схожи, то обнаружение признаков генетической адаптации у обезьян может помочь выявить еще неизвестные генетические адаптации в человеческих популяциях. Результаты исследования также важны для охраны вида, так как они предполагают, что изменения климата и землепользования будут по-разному воздействовать на различные популяции шимпанзе.