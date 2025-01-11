Одиночество влияет на уровень белка в крови, что сказывается на здоровье

Исследование показало, что у людей, сообщивших о социальной изоляции или одиночестве, уровень некоторых белков был повышен, что влияет на состояние здоровья.

Ученые из Великобритании и Китая проанализировали образцы крови более чем 42 тысяч взрослых, чтобы выяснить, отличались ли уровни белков в крови у 9,3% участников, сообщивших о социальной изоляции, и 6,4%, указавших на одиночество, по сравнению с теми, кто не испытывал этих проблем.

Учитывая факторы возраста, пола и наличия вредных привычек, команда выявила 175 белков, связанных с социальной изоляцией, и 26 белков, ассоциированных с ощущением одиночества, многие из которых пересекались. Большинство белков, которые были обнаружены в повышенных концентрациях у людей, сообщивших о социальной изоляции или одиночестве, играют роль в воспалительных процессах, противовирусных реакциях и иммунной системе.

Исследователи проанализировали данные, отслеживающие состояние здоровья участников в течение среднего периода в 14 лет. Было установлено, что около 50% этих белков оказались связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом 2 типа и инсультом. Позже команда применила статистический метод, называемый менделевской рандомизацией, чтобы исследовать причинно-следственную связь между социальной изоляцией с одной стороны, и белками с другой. Этот подход позволил им выявить несколько белков, уровень которых повышался из-за одиночества.

Результаты показали, что один из белков, вырабатываемых в большем количестве из-за одиночества, – это ADM. Известно, что этот белок участвует в реакции на стресс и в регуляции гормонов стресса и социальных гормонов, таких как окситоцин – "гормон любви", который способствует снижению стресса и улучшению настроения. Белок, ASGR1, который обнаружили исследователи, связан с повышенным уровнем холестерина и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другие выявленные белки участвуют в формировании инсулинорезистентности, атеросклероза (образования налета в артериях) и развитии рака.