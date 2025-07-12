Новая модель ИИ предсказывает человеческие решения с поразительной точностью

Ученые из Helmholtz Munich разработали инновационную систему искусственного интеллекта, способную с высокой точностью воспроизводить процесс принятия решений, характерный для человека. Эта модель, получившая название Centaur, была обучена на основе данных, содержащих свыше десяти миллионов решений, собранных в рамках психологических исследований. Благодаря этому Centaur может генерировать ответы, реалистично отражающие поведение людей. Этот технологический прорыв открывает новые перспективы для более глубокого понимания человеческого мышления и улучшения существующих психологических теорий.

Команда исследователей из Института человеко-ориентированного ИИ в Гельмгольце, Мюнхен, разработала модель, способную восполнить существующий пробел. Модель Centaur была обучена на обширном наборе данных Psych-101, который включает более десяти миллионов решений, полученных в ходе 160 различных поведенческих экспериментов.

Особенность Centaur заключается в ее умении предсказывать человеческие реакции не только в привычных ситуациях, но и в совершенно новых обстоятельствах. Она выявляет устойчивые закономерности в процессе принятия решений, быстро адаптируется к новым условиям и способна с высокой точностью оценивать время реакции человека. Centaur объединяет два направления, которые раньше рассматривались отдельно: интерпретируемые психологические теории и мощные предсказательные возможности. Эта модель способна определить, в каких случаях традиционные подходы оказываются недостаточными, и предложить пути их усовершенствования. Это открывает широкие перспективы для научных исследований и практического применения – от медицины до экологии и социальных наук.

В дальнейшем ученые планируют глубже изучить внутренние механизмы работы Centaur. Их интересует, какие вычислительные шаблоны лежат в основе конкретных процессов принятия решений. Возможно, эти шаблоны помогут лучше понять, как человек обрабатывает информацию, а также выявить различия в стратегиях принятия решений между психически здоровыми людьми и теми, кто сталкивается с ментальными расстройствами.