Дикие косатки, предлагавшие еду людям в качестве даров, попали на видео

Ученые задокументировали десятки случаев, когда косатки (Orcinus orca), также называемые китами-убийцами, приносили людям свою добычу, выбрасывая ее перед ними. Почти всегда они наблюдали за реакцией людей и иногда повторяли попытки подарить еду. В числе таких подношений оказались рыбы, некоторые виды китов, морские птицы, скаты, водоросли и даже черепаха. Точные причины такого поведения остаются неясными, но оно наблюдалось у разных групп косаток на протяжении более 20 лет. Как отмечается в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Comparative Psychology, косатки известны своей способностью делиться пищей.

Ученые выдвинули несколько возможных объяснений такого поведения косаток. По их мнению, передача предметов людям может быть способом для животных практиковать усвоенные культурные навыки, проявлять любопытство, играть или даже устанавливать контакт с людьми. Тем не менее, несмотря на то что такое поведение выглядит как проявление альтруизма, исследователи не исключают и возможность того, что косатки пытались каким-то образом воздействовать на людей. Однако, что именно они хотели этим добиться, остается неизвестным.

Ученые задокументировали 34 случая взаимодействия косаток с людьми в разных регионах мира, включая побережья Калифорнии, Норвегии и Новой Зеландии. В исследование вошли как личные наблюдения ученых, так и рассказы, полученные во время интервью. Некоторые из этих эпизодов были запечатлены на видео. В анализ включались только те ситуации, когда косатки сами подплывали к людям – будь то в море, рядом с лодками или возле берега – хотя инициатива сближения могла исходить и от людей. В большинстве случаев люди не реагировали на "дары" косаток. Тогда животные либо делились добычей между собой, либо возвращались, чтобы снова предложить ее человеку – иногда не один раз. По данным исследования, в трех случаях люди возвращали косаткам подношение, и те повторно его предлагали.