Косатки используют водоросли для массажа друг друга

Ученые из Центра исследования китов обнаружили, что киты берут стебель водоросли, откусывая его конец, кладут его между собой и партнером и долгое время перекатывают друг другу. Исследователи зафиксировали такое поведение на видео, снятом с дрона, когда наблюдали за "южными резидентными" косатками в водах моря Салиш у побережья штата Вашингтон, США.

Некоторые виды китов, как известно, практикуют так называемую "ламинарию" – взаимодействуют с водорослями, перебирая их головой, плавниками и телом. Предполагается, что это может быть формой игры или способом очищения кожи и удаления паразитов. Новое же поведение, получившее название "аллокелпинг" (совместное использование водорослей с другим китом), отличается тем, что киты сначала отбирают и подрезают водоросль, фактически превращая её в своеобразный инструмент, а затем обрабатывают ее вдвоем, действуя слаженно.

Исследовательская группа зафиксировала случаи "массажа" в 8 из 12 дней наблюдений, включенных в исследование. На основании полученных данных ученые предполагают, что такое поведение может быть характерно для всей популяции.

Ранее исследователи не фиксировали поведение, известное как "аллокелпинг", поскольку видеоматериалы, полученные с предыдущих воздушных съемок, не отличались высоким качеством. Однако новые кадры, снятые с дронов, позволяют рассмотреть это явление с исключительной детализацией. Обсуждая возможные причины такого поведения, профессор Даррен Крофт из Университета Эксетера отметил, что телесный контакт играет важную роль. По его словам, у приматов, в том числе у людей, прикосновения снижают уровень стресса и способствуют формированию социальных связей.

"Мы уже знаем, что косатки часто прикасаются друг к другу телом и плавниками, но, возможно, включение в этот процесс водорослей усиливает эмоциональный или тактильный эффект от взаимодействия", – рассказал Крофт. Он также добавил, что это может иметь значение для ухода за кожей. У китообразных существует множество способов избавления от омертвевшей кожи, и подобное использование водорослей может быть еще одним таким механизмом.

Кроме того, бурые водоросли, такие как ламинария, обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что может приносить китам дополнительную пользу.