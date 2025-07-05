Впервые в дикой природе замечены целующиеся косатки, и они даже используют языки

В статье, опубликованной в журнале Oceans, ученые описывают "повторяющиеся эпизоды нежного орального контакта лицом к лицу" у косаток. Необычное поведение было зафиксировано группой туристов-натуралистов во время подводного плавания во фьордах Квенанген в Норвегии, примерно в 109 километрах к северо-востоку от Тромсе.

Ранее подобное поведение, которое ученые называют "покусыванием языков", наблюдалось только у китов в неволе, но никогда не фиксировалось у косаток в естественной среде обитания. Причины такого поведения до сих пор остаются неясными, однако исследователи предполагают, что это может быть формой социальной связи или игры между этими высокоразвитыми животными.

На видео видно, как косатки три раза соприкасаются ртами, и каждый такой "поцелуй" длится примерно 20 секунд. Во время этих контактов одна косатка высовывает язык, а другая аккуратно его покусывает. Поскольку данные наблюдения были сделаны в условиях неволи, их научная ценность ограничена. В неестественной и стрессовой среде трудно определить, какое поведение является естественным для животных, а какое вызвано внешними факторами.

Тем не менее, ученые считают, что подобное "покусывание языка" – естественное поведение, которое сохраняется у косаток даже в неволе. Известно, что у многих животных в природе контакт губами служит способом социального взаимодействия, как, например, у шимпанзе, которые сжимают губы в знак приветствия. Исследователи пока не выяснили точную причину, почему косатки целуются именно таким образом, но отмечают, что это поведение сильно напоминает наблюдаемое у белух. Молодые белухи часто покусывают друг друга языками, что, как считается, способствует укреплению социальных связей между ними.

Ученые предполагают, что у некоторых косаток может существовать своего рода игровая "тенденция", помогающая молодым особям развивать социальные и двигательные навыки. Известно также, что косатки усваивают поведенческие модели, которые передаются внутри сообществ и могут снова появляться после длительных перерывов.