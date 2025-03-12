Отходы жизнедеятельности человека достигли самой глубокой точки в Средиземном море

Мусор был найдены в впадине Калипсо, которая является частью Эллинского желоба в Эгейском море.

Впадина Калипсо находится в 60 километрах к западу от побережья Пелопоннеса в Греции, в Греческом желобе, и включает несколько подобных, но меньших по размеру впадин. Эта область отличается высокой сейсмической активностью из-за присутствия активных разломов. Внутреннее пространство впадины, глубина которой превышает 5000 метров, имеет форму почки и размеры около 20 км на 5 км.

С помощью высокотехнологичной пилотируемой подводной лодки Limiting Factor международной группе исследователей удалось получить фотографии, которые подтверждают, что помимо скоплений на побережьях, в поверхностных водах и на мелких участках дна, морской мусор также достигает самых глубоких и удаленных частей Средиземного моря, которое особенно подвержено воздействию человеческой деятельности. Ученые предполагают, что мусор на дне впадины Калипсо поступает из различных источников, как с суши, так и с моря. Он мог попасть туда разными способами, включая дальнее перемещение с помощью океанских течений или прямой сброс в воду. Исследователи также обнаружили доказательства того, что лодки сбрасывают мешки с мусором, что подтверждается скоплением разных видов отходов, за которым следует почти прямолинейный след.

Доступ к самым глубоким морским бассейнам – это серьезная проблема, требующая применения передовых технологий. Подводная лодка Limiting Factor исследовавшая впадину Калипсо, смогла преодолеть расстояние, равное 650 метрам по прямой, за 43 минуты, проведенные на дне. Эта технология позволила оценить плотность морского мусора на дне впадины, при этом существенного воздействия на морскую жизнь обнаружено не было, поскольку в этой части Ионического моря экосистема особенно бедна.