Частицы микропластика в морской среде становятся "невидимыми"

Знаменитое Большое тихоокеанское мусорное пятно – скопление антропогенного мусора, в основном пластика. Оно занимает по разным оценкам до 1,5 миллионов кв. км.

Вероятно, многие задавались вопросом, почему этот мусор никто не собирает? Такие попытки были и есть, но собрать этот мусор очень трудно. Это ведь не просто плавающие бутылки из-под кока-колы. Пластик под воздействием солнечного света и соленой воды распадается, и мусорное пятно во многих местах представляет собой своего рода кисель с разной концентрацией пластиковых частиц. Как его собрать не очень понятно. Но проблема пластикового загрязнения еще трудней. Оказывается, микрочастицы пластика даже увидеть можно не всегда.

Ученые Тель-Авивского университета показали, что частицы микропластика попадают в организм морских животных – асцидий – и выделяются покрытые фекалиями. Асцидии питаются, пропуская через себя морскую воду и отделяя питательные частицы. Вместе с питанием асцидии отфильтровывают и микропластик, а потом выделяют его вместе с фекалиями.

Работа опубликована в журнале Chemosphere.

Оказалось, что фекалии – это настолько хорошая маскировка, что даже наиболее точные лабораторные методы, такие как рамановская спектроскопия, микропластик не видят. Окружающая морская среда тоже не может идентифицировать покрытые фекалиями микрочастицы. Многие животные, которые питаются фекалиями, питаются в результате и микропластиком.

Ученые показали, что, если фекалии асцидий не содержат частиц микропластика, они опускаются на дно медленно, широко рассеиваются и становятся питанием для многих морских организмов. Но если в фекалиях есть микропластик, они опускаются на дно быстро и образуют скопления. Эти скопления могут повысить уровень углерода и азота на морском дне и привести к цветению водорослей, которое оказывает критическое влияние на баланс морской пищевой сети.

Ученые пишут: "Самый тревожный вывод заключается в том, что проблема микропластика гораздо сложнее, чем казалось еще недавно. Пластиковое загрязнение морской среды имеет множество неожиданных аспектов. Иногда ни мы, ни даже окружающая среда не можем распознать пластик. С течением времени он наносит вред все большему количеству морских экосистем. Наш долг – разрабатывать новые технологии для смягчения последствий этого опасного явления".