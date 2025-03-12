Неандертальцы и люди тесно общались в Леванте 100 тысяч лет назад

Ученые Еврейского университета опубликовали исследование, посвященное раскопкам в пещере Тиншемет в Израиле. Они собрали сведения о взаимодействии неандертальцев и Homo sapiens 130-80 тысяч лет назад.

В работе, опубликованной в журнале Nature Human Behavior, представлены убедительные доказательства того, что неандертальцы и Homo sapiens в этом регионе не только жили рядом, но обменивались технологиями и перенимали друг у друга погребальные обычаи. Такое тесное общение двух разных видов homo никогда прежде не было описано.

Соавтор работы профессор Йоси Зайднер описывает территорию Израиля того времени, как "плавильный котел", где различные группы homo встречались, взаимодействовали и развивались вместе. Ученый говорит: "Наши данные показывают, что взаимодействие популяций было основополагающим фактором развития культурных и технологических инноваций на протяжении долгой истории".

Открытие, сделанное в пещере Тиншемет в центральном Израиле, меняет наше представление о взаимодействии людей и неандертальцев в период среднего палеолита. В пещере, отличающейся богатством археологических и антропологических находок, обнаружено несколько захоронений. Это первые захоронения эпохи среднего палеолита, обнаруженные более чем за пятьдесят лет раскопок.

Основной целью исследовательской группы было выяснить характер взаимоотношений Homo sapiens и неандертальцев. Были ли они соперниками, конкурирующими за ресурсы, мирными соседями или тесно сотрудничали?

Объединив данные из четырех ключевых областей: производство каменных орудий, стратегии охоты, символическое поведение и социальная сложность, археологи доказывают, что различные человеческие группы, включая неандертальцев и Homo sapiens, и конкурировали, и сотрудничали.

Это способствовало передаче знаний и привело к постепенному культурному выравниванию популяций. Например, около 110 тысяч лет назад на территории Израиля впервые в мире стали появляться официальные погребальные обычаи, что, вероятно, стало результатом усиления социальных взаимодействий.

Одним из главных открытий в пещере Тиншемет является широкое использование минеральных пигментов, особенно охры, которые, возможно, использовались для украшения тела. Такая практика могла служить для определения социальной идентичности и различий между группами.

Соавтор работы профессор Исраэль Гершкович говорит, что взаимосвязь групп homo в Леванте предполагает глубокие взаимоотношения и общие стратегии адаптации: "Эти находки рисуют картину динамичного взаимодействия, в котором присутствовали как сотрудничество, так и конкуренция". Раскопки в пещере Тиншемет продолжаются.