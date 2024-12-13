Более густонаселенные районы вдохновляют людей больше ходить пешком

Городская застройка может способствовать увеличению числа людей, предпочитающих прогулки пешком.

Исследование, опубликованное в American Journal of Epidemiology, выявило значительную связь между местом проживания и физической активностью. Группа ученых проанализировала данные опросов 5477 пар близнецов, проведенных с 2009 по 2020 год, которые включали информацию о месте проживания участников и времени, которое они обычно тратят на пешие прогулки за неделю. Результаты показали, что те, кто жил в районах, более удобных для пеших прогулок, действительно ходили больше.

Для исследования районы оценивались как подходящие для пеших прогулок с помощью индекса, который учитывает плотность населения, количество дорог и наличие привлекательных мест для прогулок, таких как магазины, парки, рестораны и кафе. Участники исследования жили по всей территории США, однако более удобные для пеших прогулок районы чаще всего располагались в городских зонах.

Также исследователи рассмотрели, повлияла ли пешеходная доступность района на использование общественного транспорта. Оказалось, что проживание в пешеходных районах снижало вероятность полного отказа от использования общественного транспорта на 32%. Ученые обнаружили, что каждое увеличение "проходимости" района на 1% приводило к росту пешеходных прогулок на 0,42%. Если применить это на практике, то повышение пешеходной доступности района на 55% вызовет увеличение пешеходной активности примерно на 23% – что эквивалентно дополнительным 19 минутам пеших прогулок в неделю для каждого жителя этого района.