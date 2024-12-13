Моль способна улавливать ультразвуковые сигналы больных растений

Моль распознает ультразвуковые щелчки больных и сухих растений и впоследствии обходит их стороной, чтобы отложить потомство в более здоровых цветах и деревьях.

Ультразвуковые щелчки, издаваемые растениями, которые страдают от недостатка воды, были обнаружены еще в 2023 году группой ученых из Тель-Авивского университета. Тогда исследователи задумались, могут ли мотыльки, которые способны воспринимать высокочастотные звуки, использовать эти щелчки для выбора растений, на которых они будут откладывать свои яйца.

Для эксперимента исследователи разместили плодовитых самок египетской хлопковой моли (Spodoptera littoralis) на площадке, где с одной стороны были звуки высохшего томатного растения, а с другой полная тишина. Наблюдения показали, что мотыльки предпочитали откладывать яйца рядом с динамиком, излучающим эти настораживающие щелчки. Однако, когда команда проводила эксперименты без динамиков, но со здоровым растением с одной стороны и высушенным – с другой, мотыльки меняли свои предпочтения, выбирая увлажненное растение, где не было звуков. В одном из экспериментов команда разместила увлажненные растения по обеим сторонам арены, а динамик с тревожными щелчками был установлен только с одной из сторон. Мотыльки откладывали больше яиц на растении, где не звучали щелчки.

Исследователи утверждают, что, когда мотыльки не могут опознать растения другими способами, звуки обезвоженного растения становятся единственным индикатором его состояния, что указывает на наличие подходящего места для гусениц.

Израильские ученые полагают, что подобная реакция насекомых на звуки растений может быть довольно распространенной среди различных видов насекомых и растений. Многие насекомые имеют способность воспринимать ультразвуковые щелчки, которые издают растения. По мнению авторов исследования, это открытие – первый шаг к более глубокому пониманию акустических взаимодействий между насекомыми и растениями.