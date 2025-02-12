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Наука и Хайтек

Ученые раскрывают простой способ "коммуницировать" с собакой так, чтобы она вас понимала

Исследования
Животные
время публикации: 12 февраля 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 18:16
Ученые раскрывают простой способ "коммуницировать" с собакой так, чтобы она вас понимала

Ученые-ветеринары нашли способ, который точно заставит вашу собаку делать то, что вы хотите.

Исследование Венского университета ветеринарной медицины показало, что фокусировка взгляда на объекте или указание на него являются эффективными методами заставить питомца следовать вашим командам.

Ученые привлекли 20 собак разных пород, включая дворняг, стаффордширских терьеров, австралийских овчарок и пуделей. Каждой собаке надевали шлемы для отслеживания движения глаз. По обе стороны от ученых стояли две миски, но только одна содержала спрятанное угощение. Собакам предложили пять различных сценариев, каждый из которых повторялся шесть раз. Исследователи указывали на миску, смотрели на собаку или одновременно указывали и смотрели на миску.

Ученые также использовали классический трюк, который многие владельцы собак делают с питомцами, притворяясь, что бросают мяч в сторону миски, на самом деле держа его в руке. Данные с шлемов показали, что собаки реагировали лучше всего, когда человек одновременно указывал на миску и смотрел на нее. Собаки дольше удерживали внимание на исследователе по сравнению с другими ситуациями и подходили к нему гораздо чаще, чем при случайном выборе. А когда ученые делали вид, что бросают мяч, собаки, напротив, показали наихудшие результаты.

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