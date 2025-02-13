Ученые выяснили причину высокого уровня вакцинации среди израильских арабов

Ученые Университета Бар-Илан показали, что уровень вакцинации в арабской общине Израиля уникально высокий по сравнению с меньшинствами в других странах мира.

Чтобы человек согласился на вакцинацию, он должен доверять государственной системе здравоохранения, а уровень доверия среди разных групп населения значительно отличается. Особенно трудно, как правило, проходит вакцинирование меньшинств. Причинам такого недоверия посвящено масштабное европейское исследование RIVER-EU.

В этой работе приняли участие ученые Университета Бар-Илан. Они исследовали уровень вакцинации среди арабского населения Израиля. Результаты удивили всю международную команду: уровень вакцинации среди арабского меньшинства оказался уникально высоким по сравнению с общинами в других странах Европы. Особенно это касается детских прививок, таких как ВПЧ (вирус папилломы человека), корь, краснуха и многих других.

Ученые Бар-Илана провели серию углубленных интервью с 53 членами арабской общины, включая работников здравоохранения, матерей и подростков, чтобы понять, почему арабская община показывает такие высокие показатели вакцинации.

Работа опубликована в журнале Israel Journal of Health Policy Research.

Как показало исследование израильские арабы считают систему здравоохранения в стране профессиональной и справедливой. Поскольку уровень доверия к системе высок, высока и доля вакцинированных.

Соавтор работы доктор Исса Хадад объясняет: "Израильская система здравоохранения известна большим количеством арабских врачей и медсестер, и их присутствие повышает доверие и готовность вакцинироваться". Другой соавтор работы профессор Михаил Эдельштейн отмечает: "Социальная норма в арабской общине решительно поддерживает вакцинацию, рассматривая ее как рутинную и необходимую медицинскую практику, а не как спорную".

Исследование подчеркнуло, что вакцинация часто проводится в комфортной, поддерживающей среде, в арабоязычных клиниках с гибким графиком работы и игровыми площадками для детей. Исследование выявило и другой ключевой фактор успеха вакцинации: школьный коллективизм. Арабские подростки видят, как их сверстники вакцинируются, и следуют их примеру, укрепляя вакцинацию как стандарт сообщества.

Вакцины предоставляются в Израиле бесплатно, что также способствует повышению уровня вакцинации. Результаты этого исследования показали арабскую общину Израиля как модель для продвижения вакцинации среди других меньшинств во всем мире.