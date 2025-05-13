Почему кошки живут дольше собак. Новое исследование

Международная команда ученых под руководством Университета Бата (Англия) исследовала эволюционные различия между видами млекопитающих и выяснила, что животные с более крупным мозгом и большей продолжительностью жизни, как правило, имеют более развитые гены, отвечающие за иммунитет. Эти результаты показывают, что именно общие изменения в геноме, а не отдельные гены, играют ключевую роль в формировании долголетия.

В ходе работы исследователи проанализировали максимальную потенциальную продолжительность жизни (MLSP) 46 видов млекопитающих и составили карту их общих генов. Под MLSP понимается максимально зафиксированный возраст, которого может достичь особь данного вида, в отличие от средней продолжительности жизни, которая зависит от внешних факторов, таких как хищники или доступ к ресурсам.

Ученые установили, что у видов млекопитающих с большей продолжительностью жизни наблюдается большее количество генов из семейств, связанных с иммунной системой. Это указывает на то, что развитый иммунитет может играть ключевую роль в эволюции долголетия у животных.

Так, например, у дельфинов и китов – видов с относительно крупным мозгом – максимальная продолжительность жизни составляет 39 и до 100 лет соответственно. В то же время у мелких животных с маленьким мозгом, таких как мыши, она не превышает одного-двух лет. По той же причине, предполагают ученые, кошки живут дольше собак. Более длительная продолжительность жизни кошек объясняется более крупным по отношению к телу мозгом и развитой иммунной системой.

Однако были и исключения из этой закономерности. Например, землеройки могут жить до 20 лет, несмотря на небольшой размер мозга. Летучие мыши также демонстрируют необычно долгую жизнь. Анализ их геномов показал, что обе группы обладают расширенными наборами иммунных генов, что, вероятно, компенсирует скромные размеры мозга.

Результаты исследования указывают на то, что иммунная система играет ключевую роль в обеспечении долгой жизни, возможно, за счет удаления старых и повреждённых клеток, борьбы с инфекциями и предотвращения развития раковых опухолей.