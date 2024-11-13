Одиночество усиливает "чувство угрозы" у подростков – даже при общении в социальных сетях

"Чувство угрозы" усиливается у подростков уже после нескольких часов, проведенных в одиночестве в комнате. Этот эффект сохраняется даже при условии общения с друзьями и семьей онлайн.

Ученые из Кембриджского Университета провели исследование в области когнитивной нейробиологии, в котором участвовали 40 молодых людей в возрасте 16-19 лет. Их тестировали до и после нескольких часов, проведенных в одиночестве – как со смартфонами, так и без них. Участники сначала прошли начальные тесты и заполнили анкеты, чтобы установить их "базовый уровень" тревоги. В одном из тестов использовалась павловская методика на реакцию угрозы: на экране показывали разные фигуры, и одна из них сопровождалась громким шумом в наушниках, что вызывало чувство тревоги. Электроды, прикрепленные к пальцам, измеряли физиологический показатель стресса на протяжении всего эксперимента.

Затем каждый участник дважды проходил по четыре часа в изоляции в комнате и после каждого периода выполнял тесты снова. Во время одной сессии участникам предлагалось решать головоломки, а во время другой разрешалось пользоваться смартфонами с доступом в интернет.

Ученые выяснили, что периоды изоляции, включая те, когда участники могли пользоваться телефонами, усиливают реакцию на угрозу – восприятие и ответ на потенциальные опасности. Авторы исследования отмечают, что изоляция и одиночество способны приводить к чрезмерной "чувствительности к угрозам", даже при наличии онлайн-связи, что со временем может неблагоприятно отразиться на психическом здоровье подростков. В среднем в ходе исследования реакция на угрозу оказалась на 70% сильнее после периодов изоляции по сравнению с начальным уровнем, независимо от того, общались ли участники в цифровом формате.

По мнению ученых, это может способствовать возникновению устойчивых и чрезмерных реакций страха, характерных для тревожных расстройств, которые становятся всё более распространёнными среди молодёжи по всему миру.