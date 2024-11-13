Мужчины испытывают трудности в начале отцовства из-за отсутствия поддержки и информации

В начале отцовства мужчины часто испытывают трудности, потому что не получают достаточной информации и эмоциональной поддержки, говорят исследователи.

Ученые из Ньюкаслского университета хотели понять, как мужчины, впервые ставшие отцами, и те, у кого уже есть опыт отцовства, переживают переход к новому этапу жизни и насколько достаточную поддержку они получают. Исследователи сосредоточились на проблемах, которые могут повлиять на психическое здоровье и благополучие мужчин. Для анализа были обработаны исследовательские базы данных, большинство из которых включали глубокие интервью, фокус-группы, телефонные опросы или онлайн-анкеты. Тридцать исследований были посвящены психическому здоровью и благополучию мужчин в период перехода к отцовству, а другие были направлены на их опыт дородовых занятий, поддержку и работу горячих линий в перинатальный период.

Обобщенные результаты показали, что у некоторых отцов был положительный опыт, не повлиявший на их психическое здоровье, но большинство столкнулись с трудностями, что оказало негативное влияние на их общее психическое состояние и благополучие.

В исследовании были выделены четыре основные темы: изменившиеся отношения с партнером; неопределенность относительно своей роли, как кормильца и защитника, и непонимание, чего от них ожидают родственники и общество; ощущение одиночества и недооцененности, в том числе со стороны медицинского персонала; сложности с мужскими идеалами отцовства.

Примерно в половине исследований, включенных в обзор, отцы подчеркнули, что им необходимо больше информации о воспитании детей, особенно по вопросам грудного вскармливания и практическим рекомендациям по действиям в случае возникновения проблем, чтобы они могли оказывать лучшую поддержку своим партнёршам.