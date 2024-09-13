"Шнобелевские премии 2024": кто способен дышать через анус и как отделить пьяных червей от трезвых

В Кембридже названы имена лауреатов "Шнобелевской премии 2024" (Ig Nobel Prize). Редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research вручала эти премии в 34-й раз. "Шнобелевские премии" присуждаются за самые сомнительные достижения в различных областях науки, которые "сначала смешат, а затем заставляют задуматься".

Церемония объявления лауреатов проходила вечером 12 сентября в Массачусетском технологическом институте (MIT) в Кембридже, штат Массачусетс. В течение нескольких прошлых лет из-за пандемии коронавируса и по другим причинам церемонию проводили в онлайн-формате.

"Премия мира" присвоена американскому психологу "за исследования по изучению целесообразности помещения почтовых голубей в ракеты для наведения ракет".

"Премия по ботанике" присуждена ученым из Германии, Бразилии и США "за поиски доказательств, что живые растения имитируют форму стоящих рядом искусственных растений".

"Премия по анатомии" присвоена ученым из Франции и Чили "за изучение того, направлен ли рост волос на голове людей из Северного полушария в том же направлении, что и у людей в Южном полушарии".

"Премия по медицине" присвоена ученым из Швейцарии, Германии и Бельгии "за демонстрацию того, что поддельные лекарства, вызывающие болезненные побочные эффекты, могут быть более эффективными, чем поддельные лекарства, не вызывающие болезненных побочных эффектов".

"Премию по физике" получил американский ученый Джеймс Ляо за то, что "продемонстрировал и объяснил способность мертвой форели плавать".

"Премия по физиологии" вручена ученым из Японии и США "за открытие того, что многие млекопитающие способны дышать через анус".

"Премия в области теории вероятности" присвоена ученым из Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Венгрии и Чехии за исследование, согласно которому было установлено, что подброшенная монета "как правило приземлится на изначальную сторону".

"Премия по химии" досталась ученым из Нидерландов и Франции "за использование хроматографии для отделения пьяных червей от трезвых".

"Премия по демографии" отдана ученым из Австралии и Великобритании, установившим, что большинство известных долгожителей проживали в местах с плохой системой учета рождаемости и смертности.

"Премия по биологии" присуждена американским ученым "за взрыв бумажного пакета рядом с кошкой, стоящей на спине коровы, чтобы исследовать, как и когда коровы срыгивают свое молоко".