Ген-переключатель превращает иммунные клетки в уничтожителей рака

Ученые из Института Вейцмана нашли ген-переключатель, который превращает клетки врожденного иммунитета из "защитников" рака в его "врагов".

Иммунная система включает две основные составляющие: врожденный иммунитет и адаптивный (приобретенный) иммунитет. Раковые клетки уклоняются от адаптивного иммунитета, маскируясь под здоровые клетки и блокируя Т-лимфоциты. Врожденный иммунитет они подавляют еще более изощренно, в том числе путем перепрограммирования клеток иммунитета макрофагов: вместо атаки раковых клеток эти перепрограммированные иммунные клетки начинают защищать и поддерживать опухоль.

Ученые Института Вейцмана сосредоточились на характере перепрограммирования макрофагов и обнаружили главный ген-переключатель, который превращает защитников организма в защитников опухоли. Ученые предложили терапию, которая блокирует работу гена-переключателя и возвращает макрофагам их нормальную функцию – защитников организма.

Работа опубликована в журнале Cancer Cell.

Ученые проанализировали 120 генов-кандидатов и выделили ген, который играет основную роль в перепрограммировании макрофагов – Zeb2. Эксперименты, проведенные на культуре тканей и на мышах, показали, что подавление Zeb2 переводит макрофаги в противоопухолевый режим.

Совместно с коллегами Национального медицинского центра города Хоуп в Калифорнии ученые сделали первый шаг к разработке новой противоопухолевой терапии, основанной на своем открытии. Они прикрепили к макрофагам особую ДНК-молекулу. Макрофаги поглощают эту молекулу и начинают меняться.

Ученые использовали эту молекулу для лечения мышей с раком мочевого пузыря: они ввели молекулу в область опухоли и обнаружили, что такая терапия перепрограммировала макрофаги на борьбу с раковыми клетками, и опухоли значительно уменьшились.

"Теперь наша цель – развить этот подход в новую терапию рака для людей, – говорит соавтор работы доктор Идо Амит. – Наше исследование продемонстрировало, как передовые технологии могут обеспечить глубокое понимание того, как иммунная система функционирует при различных заболеваниях, и это понимание может стать основой новых методов лечения".