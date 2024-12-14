Неправильные деревья в неправильном месте могут сделать города более жаркими ночью

Новое исследование предупреждает, что выбор неподходящих видов деревьев или их неправильное сочетание в неудачных местах может уменьшить их полезные свойства и эффективность.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, обнаружили, что наличие деревьев снижает пиковые месячные температуры до показателей ниже 26°C в 83% изученных городов, что соответствует "порогу теплового комфорта". Однако они также выявили, что эта способность охлаждать воздух варьируется в разных регионах и зависит от особенностей видов деревьев, городского планирования и климатических условий.

Исследование основывалось на данных предыдущих наблюдений с 2010 по 2023 год, в которых ученые были сосредоточены на определенных климатических условиях или регионах и рассматривали примеры в изоляции, что привело к значительным пробелам в понимании уникальных механизмов охлаждения деревьев и их взаимодействия с различными особенностями города.

Новое исследование показало, что городские деревья более эффективно охлаждают города в жарком и сухом климате, чем в жарком и влажном. В климате тропического влажного и сухого типа деревья могут снижать температуру в городах на целых 12°C, как это было зафиксировано в Нигерии. Однако в этом же климате деревья также приводят к повышению температуры ночью на 0,8°C. В засушливых регионах деревья способны охлаждать города на чуть более чем 9 °C, при этом увеличивая ночную температуру на 0,4°C. В тропических лесах, где высокая влажность, дневной охлаждающий эффект деревьев уменьшается до 2°C, а ночной нагревающий эффект составляет 0,8°C. В умеренном климате деревья могут снижать температуру в городах на 6°C, но при этом повышать ее ночью на 1,5°C.

Результаты исследования также показывают, что города с более открытой планировкой будут иметь сочетание вечнозеленых и лиственных деревьев разных размеров. Как выяснили ученые, это способствует большему охлаждению в умеренном, континентальном и тропическом климате. Использование смешанных деревьев в этих климатах обычно приводит к охлаждению на 0,5°C больше, чем в городах, где растут только лиственные или вечнозеленые деревья. Это связано с тем, что такие деревья способны сбалансировать сезонные изменения в затенении и солнечном свете, обеспечивая охлаждение на разных уровнях.

Тем не менее, в засушливых климатах, например, в Каире и Дубае, вечнозеленые деревья, как правило, преобладают и оказывают более эффективное охлаждение в условиях компактной городской застройки.