Песни горбатых китов структурно похожи на человеческий язык

Международная команда ученых под руководством Еврейского университета обнаружила в песне горбатых китов (Megaptera novaeangliae) статистическую структуру, которая всегда считалась уникальной чертой человеческого языка.

Человеческий язык имеет повторяющиеся элементы, частота которых соответствует определенному шаблону. У людей эти структуры помогают при обучении младенцев языку и, возможно, возникают потому, что упрощают передачу языковых навыков из поколения в поколение. В новой работе показана аналогичная структура в песне китов. Это демонстрирует глубокую общность между двумя видами, чьи системы коммуникации передаются не генетически, а в результате обучения и культурного наследования.

Работа опубликована в журнале Science.

Сначала ученые показали, как младенцы распознают слова в речи, а потом применили построенную модель к записям песен горбатых китов, собранным в Новой Каледонии за 8 лет.

Ученые обнаружили, что песня китов демонстрирует те же ключевые статистические характеристики, которые присутствуют во всех известных человеческих языках. Ученые обнаружили повторяющиеся фрагменты, частота которых точно соответствовала определенному асимметричному распределению, ранее зарегистрированному только у человека.

Соавтор работы профессор Инбаль Арнон из Еврейского университета говорит: "Эта работа показывает, как обучение и передача культурного наследия могут формировать структуру коммуникативных систем. Возможно, горбатые киты, подобно человеческим младенцам, разучивают свою песню, отслеживая статистические переходы между звуковыми элементами".

Соавтор работы доктор Эллен Гарланд из Университета Сент-Эндрюс добавляет: "Песня китов – это, вероятно, не язык в человеческом смысле. В ней отсутствует семантическое значение элементов. Возможно, она больше напоминает создаваемую людьми музыку, которая также имеет подобную статистическую структуру, но лишена языкового смысла. Но вопрос о том, являются ли обнаруженные нами единицы "речи" значимыми для самих китов, остается открытым".