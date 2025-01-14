1,5 миллиона лет назад древние люди знали, как выбирать камни для своих орудий

Исследование археологов Еврейского университета Иерусалима совместно с коллегами показало, что древние люди, жившие в Эфиопском нагорье 1,5 миллиона лет назад, сознательно выбирали определенные виды камней для своих орудий труда.

Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Израильские ученые уже много лет ведут исследования комплекса стоянок древних людей Мелка Вакена на Эфиопском нагорье. Там находятся стоянки ашельской культуры, которые датируются 1,5 миллиона лет назад. На стоянках собрано большое количество каменных орудий.

В новой работе археологи постарались выяснить, как древние люди выбирали каменное сырье для изготовления орудий, в том числе отщепов и рубил. Использовать камни для раскалывания орехов имеют гориллы и шимпанзе. Но они не изготавливают каменные орудия, а находят, и, видимо, не очень отличают подходящие по структуре камни от непригодных.

Теперь археологи пришли к выводу, что у людей ашельской культуры все было намного сложнее. Ученые провели глубокий анализ каменного сырья, которое было доступно древним людям, жившим на Эфиопском нагорье. Археологи вырезали пробы из камней и скал на месте стоянок и проверили твердость материалов. Это позволило оценить характер износа археологической коллекции древних инструментов. Ученые также оценили насколько верно подбирали камень для изготовления инструментов ашельские мастера.

Твердый камень гораздо труднее обрабатывать, но изготовленное из него орудие дольше служит, то есть материал должен быть оптимальным. Работа показывает, что древние люди хорошо понимали, какие камни годятся для тех или иных инструментов. Чтобы делать выводы о пригодности сырья на основании визуального осмотра и тактильной оценки необходим большой опыт. Вероятно, он накапливался и передавался из поколения в поколение. Это говорит о том, что когнитивные способности древних людей, живших на стоянках Мелка Вакена, позволяли им пользоваться каким-то протоязыком для передачи сложного опыта и своего понимания окружающей среды.