Выявлены нейроны "пищевой памяти", которые могут объяснять переедание

Ученые выявили уникальную группу нейронов, которые формируют воспоминания о приеме пищи, фиксируя не только, что именно было съедено, но и когда это произошло. Исследование может объяснить причины, по которым люди с нарушениями памяти склонны к перееданию – забыв о недавнем приеме пищи, они могут испытывать сильный голод и развивать расстройства пищевого поведения.

В процессе еды активируются нейроны в вентральной части гиппокампа, создавая так называемые "пищевые энграммы" – особые следы памяти, содержащие информацию о пищевом опыте. Хотя энграммы давно изучаются как механизм хранения воспоминаний, это исследование впервые обнаружило, что существуют энграммы, связанные именно с приемом пищи. Используя передовые нейронаучные технологии, ученые наблюдали за активностью мозга лабораторных крыс во время приема пищи, впервые зафиксировав в реальном времени процесс формирования воспоминаний, связанных с едой.

Выяснилось, что нейроны, ответственные за "пищевую память", отличаются от тех, что участвуют в других формах запоминания. Когда исследователи избирательно разрушали эти клетки, крысы теряли способность запоминать, где находилась еда, хотя их обычная пространственная память для задач, не связанных с питанием, оставалась без изменений. Это указывает на наличие специализированной системы, обрабатывающей информацию именно о приеме пищи.

Также было установлено, что нейроны "пищевой памяти" взаимодействуют с латеральным гипоталамусом – участком мозга, давно известным своей ролью в регуляции голода. При нарушении связи между гиппокампом и гипоталамусом у крыс наблюдалось переедание и неспособность вспомнить место последнего приёма пищи.

Эксперимент показал, что энграммы еды формируются во время кратких пауз между укусами, когда мозг крыс инстинктивно "оценивает" окружающую пищевую среду. Именно в эти моменты осознанного восприятия специальные нейроны гиппокампа объединяют различные сигналы и формируют память о приеме пищи.

Открытие напрямую связано с пониманием расстройств пищевого поведения у людей. У пациентов с нарушениями памяти, такими как деменция или черепно-мозговые травмы, затрудняющими формирование воспоминаний, часто наблюдается склонность к многократному приёму пищи, поскольку они не помнят, что уже ели. Также привычка есть в отвлеченной обстановке – например, перекусывать во время просмотра телевизора или пролистывания телефона – может ослаблять воспоминания о приеме пищи, способствуя перееданию.