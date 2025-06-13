Обниматься перед сном полезно. Новое исследование

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, показывает, что объятия перед сном помогают укрепить эмоциональную связь между партнерами и уменьшают уровень стресса.

Ученые из Университета Оберна проанализировали данные 143 гетеросексуальных пар, которые спят вместе, изучая взаимосвязь между физической близостью во время засыпания, восприятием стресса, неуверенностью в привязанности и проблемами со сном. В исследовании также учитывались такие переменные, как дневная усталость, уровень дохода, возраст участников, длительность их отношений, наличие проблем со сном и наличие детей или домашних животных, спящих в кровати.

Результаты показали, что пары, которые перед сном находились в более тесном физическом контакте, косвенно связаны с меньшей степенью ненадежной привязанности, то есть трудностями в установлении эмоциональной близости, и сниженным уровнем стресса.

Ученые не нашли существенной связи между физической близостью во время засыпания и риском возникновения проблем со сном. Хотя оказалось, что люди, которые обнимаются перед сном, испытывают меньший стресс, исследование не выявило улучшения качества сна благодаря объятиям.

В итоге исследователи сделали вывод, что физическая близость в начале сна может стать перспективным и простым способом укрепления отношений и улучшения физического здоровья.