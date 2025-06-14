Королевы шмелей берут выходные для размножения

Согласно новому исследованию Калифорнийского университета в Риверсайде, даже шмелиные королевы – единственные, кто начинает и развивает колонии, – делают регулярные паузы в размножении. Предположительно, это помогает им избежать физического и энергетического истощения.

В начальной фазе создания колонии королева выполняет все обязанности сама: она собирает нектар и пыльцу, ухаживает за потомством, следит за состоянием гнезда и откладывает яйца. Это крайне уязвимый этап – без королевы колония обречена. Тем не менее, исследователи зафиксировали необычную закономерность: активные периоды откладки яиц сменяются несколькими днями, когда королева почти не проявляет активности.

Чтобы понять причины этих пауз, ученые наблюдали за более чем сотней шмелиных королев на протяжении 45 дней в специально оборудованном инсектарии. Она фиксировала активность каждой королевы в гнезде, внимательно следя за характерными кладками – группами яиц, отложенными в покрытые воском "чашечки", встроенные в пыльцевые комки. В ходе наблюдений в популяции проявилась четкая тенденция: многие королевы делали перерывы в размножении, обычно после интенсивных периодов откладки яиц.

Паузы в размножении, как оказалось, совпадают с определенными этапами развития потомства. Чтобы проверить это, команда проводила эксперимент, добавляя в гнезда выводки на разных стадиях – от молодых личинок до куколок – во время естественных перерывов в откладке яиц. Когда в гнезде появлялись куколки, то есть почти сформировавшиеся взрослые особи, королевы возобновляли яйцекладку примерно через полтора дня. В случаях, когда выводки не добавлялись, паузы продолжались в среднем около 12,5 дней. Это свидетельствует о том, что королевы воспринимают сигналы от развивающегося потомства и корректируют свою репродуктивную активность в зависимости от этих сигналов.

Хотя исследование было проведено на одном виде шмелей, обитающем на востоке США, его выводы могут быть актуальны и для других видов шмелей, а возможно, и для других эусоциальных насекомых. Королевы различных видов, вероятно, также регулируют темп своей репродуктивной активности на ранних, одиночных этапах основания гнезда. Если это действительно так, то такой внутренний ритм может быть эволюционно выработанным механизмом, помогающим королевам сохранять силы и выживать до тех пор, пока не появятся рабочие особи.