Микрофлора полости рта может быть связана с диагностикой и лечением депрессии

Во рту человека живет от 500 миллиардов до 1 триллиона бактерий, что делает его вторым по численности микробным сообществом в организме после кишечника. Все больше научных данных свидетельствует о связи между микробиомом ротовой полости и общим состоянием здоровья – от диабета до деменции. Считается, что эта связь обусловлена воспалительными процессами и сбоями в работе иммунной системы. Новое исследование, проведенное учеными из Колледжа медсестер имени Рори Мейерса при Нью-Йоркском университете, выявило связь между сниженным разнообразием микробов во рту и симптомами депрессии.

Исследователи использовали данные Национального обследования здоровья и питания, собранные Центрами по контролю и профилактике заболеваний. В анализ вошли анкеты и биологические образцы более 15 000 американцев старше 18 лет, собранные в 2009-2012 годах. Симптомы депрессии сопоставлялись с образцами слюны, в которых с помощью генетического секвенирования определяли состав и разнообразие микрофлоры.

Оказалось, что у людей с менее разнообразным оральным микробиомом чаще проявлялись признаки депрессии. Дополнительный анализ показал, что такие факторы, как курение, употребление алкоголя и гигиена полости рта, также влияют на состав микробов и могут усиливать эту связь.

Полученные данные указывают на то, что в будущем микробиом ротовой полости может стать полезным инструментом для диагностики или терапии депрессии. Однако пока не ясно, вызывает ли низкое микробное разнообразие развитие депрессии, приводит ли сама депрессия к изменениям в микробиоме, или же между этими факторами существует взаимное влияние.